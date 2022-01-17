В Дагестане выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом "омикрон" коронавируса выявлен в Каспийске в Дагестане. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы мэрии города Луиза Ахмедова.

"Сегодня в городе Каспийске наши врачи зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, болезнь протекает в легкой форме. "[Жительница Каспийска] находится дома. Врачи следят за ее здоровьем", - добавила Ахмедова.

По последним данным, в Дагестане всего выявлено 67 885 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 145), выздоровели 61 869 пациентов, умерли 3 286 человек.