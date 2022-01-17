Суд признал законным включение троих сотрудников "Голоса" в перечень иноагентов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск троих региональных координаторов незарегистрированного общественного объединения "Голос" (признано в РФ НКО-иноагентом) в перечень лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом журналистам сообщил их адвокат Владимир Воронин.

"Замоскворецкий суд отказал троим из наших доверителей - Александру Лютову, Михаилу Тихонову и Артему Важенкову в отмене решения Минюста о признании их иноагентами. Завтра там пройдут слушания по еще шести подобным искам", - сказал он.

В конце сентября Минюст включил в реестр иноагентов 22 сотрудника "Голоса", среди который были Лютов, Тихонов и Важенков.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.