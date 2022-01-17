В московских поликлиниках увеличили число дежурных врачей из-за "омикрона"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Количество дежурных врачей в поликлиниках Москвы значительно увеличено в связи с ростом числа новых случаев инфицирования из-за омикрон-штамма. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"В Москве наблюдается увеличение числа заболевших в связи с приходом штамма "омикрон". В связи с увеличивающимся числом вызовов врача на дом время ожидания на горячей линии может быть увеличено. <…> В поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей. Они работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи и звонка на номер 122. Также в городе расширили спектр диагностических возможностей. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике предложат дополнительные обследования: например, возьмут кровь на анализ, снимут ЭКГ.

Для безопасного пребывания в городских поликлиниках на входе проводится бесконтактная термометрия. Для пациентов с повышенной температурой тела и иными симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, она позволяет не пересекаться пациентам с симптомами ОРВИ и пациентам, которые пришли в поликлинику в связи с другим заболеванием. Внутри помещений обязательным является ношение средств индивидуальной защиты.