Получателями грантов на развитие инклюзивных практик стали 15 музеев Москвы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Благотворительный фонд Александра Светакова "Свет" объявил результаты конкурса "Без исключения" на получение грантов для развития инклюзивных практик, победителями стали 15 музеев Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе партнера конкурса - Государственного музея - культурного центра "Интеграция" им. Н. А. Островского

"Благотворительный фонд Александра Светакова "Свет" объявил результаты конкурса "Без исключения": гранты на развитие успешных инклюзивных практик, обеспечение равных возможностей для всех посетителей и преодоление стигматизации получат 18 проектов от 15 московских музеев", - говорится в сообщении.

Конкурс был объявлен в начале ноября 2021 года, принимать участие могли федеральные и городские музеи Москвы. Городские музеи претендовали на грант до 3 млн рублей, федеральные - до 10 млн рублей. К оценке конкурсных проектов привлекли независимых экспертов с инвалидностью, специализирующихся на доступности культурной среды.

В числе победителей Третьяковская галерея, музей Москвы, музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба "Кусково", музей истории ГУЛАГа, музей космонавтики, Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, а также Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева.

"Благодаря грантовой поддержке фонда "Свет" музеи смогут обучить сотрудников корректному взаимодействию с людьми с инвалидностью, организовать инклюзивные творческие лаборатории и мастер-классы, провести образовательные программы и выставки, приобрести и настроить технические средства доступности, сделать универсальную навигацию, заказать тактильные макеты, тифлокомментарии, аудио- и видеогиды с РЖЯ (русский жестовый язык - прим. ТАСС) для своих экспозиций, адаптировать контент на сайтах и других информационных ресурсах, провести инклюзивный аудит помещений и получить планы адаптации", - пояснили в пресс-службе.

Благотворительный фонд "Свет" - частная некоммерческая организация, созданная Александром Светаковым в 2019 году для развития филантропии в России, поддержки социальных проектов в сфере культуры и образования, а также реализации частных гуманитарных инициатив.