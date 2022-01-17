Более 1,3 тыс. автобусов будут работать в ночь на Крещение в Подмосковье

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. автобусов, курсирующих по 325 маршрутам, задействуют в перевозке пассажиров в ночь на Крещение в Московской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы Подмосковья приступили к подготовке подъездных путей к церквям, храмам и местам массовых купаний, а также тротуаров и посадочных площадок на остановках общественного транспорта в преддверии православного праздника Крещения Господне. В праздник почти к 200 местам для крещенских купаний можно будет доехать на 1,3 тыс. областных автобусах, которые будут ходить по 325 маршрутам, из них на более 230 маршрутах работают автобусы Мострансавто", - говорится в сообщении.

Во всех автобусах, которые будут задействованы в перевозке пассажиров в крещенскую ночь, проведут предрейсовый контроль технического состояния. С водителями проведут дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.

"Для комфортного проезда жителей к местам крещенских купаний дорожные службы проведут очистку и обработку противогололедными материалами более 250 дорог общей протяженностью 380 километров, 120 километров тротуаров и 186 автобусных остановок в 55 муниципальных образованиях. Также будет обеспечена уборка прилегающей инфраструктуры после завершения праздника. В Крещение работа общественного транспорта будет продлена до 3 часов ночи, а интервал движения с 22:00 до 3 часов ночи составит 15-20 минут", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января.