В Петербурге создадут единый информационно-расчетный центр по всем коммунальным платежам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Организации, которые занимаются расчетом оплаты услуг в сфере ЖКХ и электроснабжения в Санкт-Петербурге, объединят в одну структуру. Как сообщила пресс-служба городской администрации, такое решение принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами петербургского правительства.

"Создание единого информационно-расчетного центра значительно упростит расчеты по всем коммунальным платежам. Петербуржцы будут получать одну платежку - за электричество, жилье и коммунальные услуги, капремонт. Услуги будет оплачивать проще. Это удобно и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций", - привела пресс-служба слова губернатора.

Расчетом оплаты жилья и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге сейчас занимается ВЦКП "Жилищное хозяйство" - один из крупнейших в стране вычислительных центров. Он обслуживает около 70% жилищного фонда города, выпуская 18 млн счетов в год. На средства города ежегодно проводится техническое дооснащение центра, за последние 5 лет вложения в его модернизацию составили порядка 1,5 млрд рублей. Плату за электроэнергию с 1994 года взимает компания "Петроэлектросбыт".

Единый информационно-расчетный центр появится в результате присоединения вычислительного центра коллективного пользования (ВЦКП) "Жилищное хозяйство" к единому информационно-расчетному центру (ЕИРЦ) "Петроэлектросбыт". "Вычислительный центр "Жилищное хозяйство" планируется присоединить к расчетному центру "Петроэлектросбыта", что позволит создать единый платежный документ и упростить расчеты по всем коммунальным платежам", - пояснили в пресс-службе Смольного.

Губернатор поручил комитету имущественных отношений провести процедуры по реорганизации вычислительного центра "Жилищное хозяйство".