Самарские власти обязали работодателей перевести на удаленную работу пожилых сотрудников

САМАРА, 17 января. /ТАСС/. Власти Самарской области обязали работодателей перевести на удаленный формат работы пожилых сотрудников и работников с хроническими заболеваниями, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании. Об этом говорится в новом постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Работодателям обеспечить перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации", - написано в документе.

Уточняется, что установленные ограничения не распространяются на работников, у которых есть оригинал - QR-код одного из документов - сертификата о прививке от коронавируса или сведений о перенесенной инфекции.

Как сообщал ТАСС, в понедельник в Самарской области выявили первые случаи инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Как стало известно на областном оперативном штабе, сегодня в областное управление Роспотребнадзора поступили 13 положительных результатов тестирований на новый штамм "омикрон", еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие - взрослые жители Самары.

В связи с этим губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших. Также глава региона поручил всем ведомствам мобилизовать ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса. "Президент поставил задачу в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции. Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности быть готовыми к полнейшей мобилизации. Поручения президента сформулированы четкие и жесткие: полная мобилизация и подготовка, проверка запасов, ресурсов, и, президентом отдельно было подчеркнуто, охват тестированием и темпы вакцинации", - цитирует пресс-служба правительства Азарова.

По последним данным, для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее в регионе развернуты более 3,5 тыс. коек в 30 медучреждениях региона. Свободный коечный фонд составляет более 35%. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут развернуты дополнительные койки для пациентов, отмечали в областном правительстве. В резерве находится более 5 тыс. ранее перепрофилированных коек.

По данным ресурса "Стопкоронавирус.рф", на 17 января в Самарской области выявлено более 204,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили около 175,9 тыс. пациентов, более 6,5 тыс. человек умерли.