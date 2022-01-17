{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что маски перестанут быть частью обычной жизни после пандемии

По мнению главного инфекциониста США Энтони Фаучи, ликвидировать вирус, скорее всего, не получится, COVID-19 станет обыденной болезнью, но уровень его распространения будет настолько низким, что не станет нарушать экономическую и социальную деятельность человека

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Мир после пандемии будет уделять большее внимание угрозе распространения респираторных заболеваний, однако маски перестанут быть атрибутом повседневной жизни. Об этом в понедельник заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В условиях новой реальности большее, чем сейчас, значение будет уделяться возможности распространения респираторных вирусов. После пандемии мир будет проявлять большую солидарность в вопросах сотрудничества при подобной угрозе. Не думаю, что люди будут ходить в масках постоянно, мне кажется, что это даже не обсуждается, вряд ли мир будет воспринимать это в качестве нормы", - рассказал Фаучи в ответ на вопрос, как будет выглядеть мир после пандемии. По его мнению, ликвидировать этот вирус, скорее всего, не получится, COVID-19 станет обыденной болезнью, однако уровень его распространения будет настолько низким, что не станет нарушать экономическую и социальную деятельность человека.

В то же время Фаучи призвал не ослаблять бдительность в отношении штамма "омикрон" из-за его меньшей способности вызывать заболевание или его тяжелое течение. "Нам повезло, что у "омикрона" более низкий уровень патогенности хотя и при более высоком уровне контагиозности (способности заражать - прим. ТАСС), но большое число людей, заражающихся этим штаммом, может свести на нет относительно более низкий уровень патогенности", - отметил эксперт.

"Вопрос, станет ли "омикрон" своеобразной естественной вакцинацией, на что многие рассчитывают, остается открытым",- сказал американский инфекционист. Как поясняет агентство Bloomberg, многие ученые и правительственные чиновники высказывают мнение, что распространение "омикрона" с более легким течением болезни может предвещать постепенный переход к состоянию, когда мир "научится жить с вирусом так же, как он живет с гриппом".

Теги
СШАПандемия COVID-19
КС разрешил раз в год повторно обращаться за компенсацией за затянутое судопроизводство
Поводом для проверки на соответствие Конституции РФ положений закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" стала жалоба жителя Балашихи, который находился под следствием почти 10 лет
Читать полностью