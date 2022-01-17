Беглов поручил проработать меры на случай резкого роста числа больных ковидом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству разработать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости COVID-19, включая сокращение социальной активности.

"Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся более строгие меры или нет, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений", - сообщил губернатор в понедельник в эфире "Радио России".

Он отметил, что эпидемическая ситуация в Петербурге в последние дни осложнилась.

"Идет устойчивый рост числа заболевших. Коэффициент распространения инфекции в последние дни стабильно выше 1,5 единицы, увеличилось количество госпитализаций и обращений в службу 122 для вызова врача на дом. Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к росту нагрузок", - сообщил Беглов.

За последние сутки в городе выявили 4 132 случая заражения. При этом в первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тысячи человек в сутки. Всего за время пандемии, по последним данным, в Петербурге выявили 884 638 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 824 187 человек (за сутки - 625), умерли 29 062 (за сутки - 65).

Ограничения в Петербурге

Действующие в Петербурге ограничения установлены на срок до 31 января. В Санкт-Петербурге введен запрет на ночную работу (с 23:00 до 06:00 часов) предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 40 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.

Введена система предъявления QR-кодов о полном курсе вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки (при наличии отрицательного ПЦР-теста) для допуска в общественные места и на мероприятия. Коды необходимо предъявлять при посещении музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, выставок, а также в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах. С 2 января без QR-кода запрещено посещать непродовольственные магазины, кафе и рестораны, за исключением производственных столовых и заведений в аэропорту и на вокзалах.