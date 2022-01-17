В детских поликлиниках Петербурга оборудованы кабинеты для вакцинации подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Детские поликлиники Санкт-Петербурга готовы начать вакцинацию подростков от коронавируса, как только в город поступит новая вакцина. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

"В детских поликлиниках оборудованы специальные кабинеты для вакцинации подростков. Будем готовы начать ее, как только в город поступит первая партия новой вакцины для подростков. Вакцинация подростков будет добровольной. Есть спрос на прививку со стороны учеников выпускных классов и их родителей - они хотят минимизировать риски в год поступления, у них будет такая возможность", - сказал Беглов.

Губернатор отметил, что в городе продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации взрослого населения, работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 57 мобильных пунктов.

По данным пресс-службы городской администрации, в Петербурге от COVID-19 уже привито более трех миллионов человек с учетом тех, кто сделал прививки однокомпонентной вакциной. Помимо этого, в городе около 195 тыс. человек прошли ревакцинацию. Ранее в Смольном отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать порядка 3,5 млн жителей Петербурга.