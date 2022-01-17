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ГД может расширить применение пожизненного срока за особо тяжкие преступления педофилов

Поправку предложили к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста. Соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, текст размещен в думской электронной базе.

Согласно действующей редакции статьи 57 Уголовного кодекса РФ, пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Поправкой предлагается данное ограничение исключить, распространив действие статьи на всех потерпевших лиц в возрасте до 18 лет.

Поправка предложена к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Автором выступила первый зампредседателя комитета Ирина Панькина (фракция "Единая Россия").

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