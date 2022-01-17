Эксперты предложили поощрять школьников за позитивный и полезный контент в интернете

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российских школьников необходимо дополнительно поощрять за создание познавательного контента в интернете, в том числе, возможно, прибавлять им баллы к ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения. К такому выводу пришли участники круглого стола по теме детской безопасности в интернете, который прошел в понедельник в Общественной палате.

"Мы с коллегами-экспертами обсуждали такие варианты, как дополнительные баллы при ЕГЭ, если они (школьники - прим. ТАСС) такой контент, который носит историческую и культурную ценность, изготавливают, распространяют", - сказала член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов поддержал идею поощрения подростков за создание познавательных продуктов в интернете. Однако, по его словам, разрешить добавлять за это баллы к ЕГЭ будет трудно. "Боюсь, что мы в нормативную базу никаким образом это не сможем уложить", - пояснил он.

В настоящее время в российском сегменте интернета существует дефицит позитивного и полезного контента для детей, считает директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин. "Креативным командам нужно помогать, подсказывать, как упаковывать идеи так, чтобы они были яркими, интересными и находили своего зрителя", - считает Ляпин.

Как рассказали участники круглого стола, представляющие регионы, в некоторых субъектах сегодня организуют мероприятия и программы, которые учат детей создавать познавательный контент. Так, в Хабаровском крае школьники вместе с режиссерами и сценаристами готовят видеоролики во время слета детского общественного совета. А в Омской области для детей организуют онлайн-обучение технологиям создания контента, а также арт-встречи с представителями творческого сообщества.