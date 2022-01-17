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СМИ: судье, рассматривающему меру пресечения Порошенко, стало плохо

В суд вызвали скорую помощь

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов, который рассматривает в понедельник вопрос о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, почувствовал себя плохо, ему была вызвана бригада медиков. Об этом сообщил украинский "24 канал".

Он ссылается на свою журналистку, которая находится в здании суда. Позже в канцелярии суда опровергли данные о том, что судье стало плохо, сообщило издание "Страна"

Ранее к зданию суда подогнали автозаки, также усилили наряды сотрудников полиции, которые теперь дежурят в защитном обмундировании.

Пауза в заседании суда длится уже более часа, поскольку судья удалился в совещательную комнату для принятия решения. Ранее прокуроры ходатайствовали арестовать экс-президента на два месяца с альтернативой внесения залога в $35,8 млн. Кроме того, прокуратура просит суд обязать Порошенко сдать все паспорта и предписать ему носить электронный браслет в том случае, если будет внесен залог.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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