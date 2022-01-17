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Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

В частности, к противопоказаниями к вакцинации от ковида относятся:

  • Аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок.
  • Острые инфекционные и вирусные заболевания.
  • Злокачественные образования - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".
  • Беременность - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М" и "Ковиваком".

Список дополняется

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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