Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
В частности, к противопоказаниями к вакцинации от ковида относятся:
- Аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок.
- Острые инфекционные и вирусные заболевания.
- Злокачественные образования - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".
- Беременность - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М" и "Ковиваком".
Список дополняется