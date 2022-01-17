Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от ковида

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

В частности, к противопоказаниями к вакцинации от ковида относятся:

Аллергия, гиперчувствительность к компонентам и осложнения после прививок.

Острые инфекционные и вирусные заболевания.

Злокачественные образования - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком".

Беременность - при вакцинации "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н", "Спутником Лайт", "Спутником М" и "Ковиваком".

Список дополняется