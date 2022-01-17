Генсек ООН указал на необходимость готовиться к новой пандемии

ООН, 17 января. /ТАСС/. Страны по всему миру должны готовить свои системы здравоохранения к новой пандемии, которая может случиться в будущем. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

"Мы должны готовиться к новой пандемии через мониторинг, раннее определение [заразившихся] и планы по быстрому ответу [на рост заболеваемости] в каждой стране, а также посредством усиления власти Всемирной организации здравоохранения", - сказал он.

Гутерриш добавил, что мировое сообщество пока сильно отстает от намеченных целей по борьбе с пандемией коронавируса, в частности в области вакцинации, и отметил, что ее темпы в развитых странах в семь раз превышают аналогичные показатели в странах Африки.

По мнению Гутерриша, государствам необходимо укреплять системы профилактики, диагностики и лечения заболеваний и стремиться к достижению всеобщего медицинского страхования для всех стран. "Мы все еще очень далеки от этого", - резюмировал он.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что 90 стран не достигли к настоящему моменту цели вакцинировать от коронавируса 40% населения. ВОЗ, по его словам, вместе с партнерами предпринимает необходимые усилия для решения в этих странах проблем, связанных с поставками, коротким сроком хранения поступающих вакцин, ограниченными возможностями хранения и доверием к прививкам.