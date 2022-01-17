{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ненецком АО направят 120 млн рублей на развитие оленеводства

По словам главы региона Юрия Бездудного, средства пойдут на создание производственных баз на пути кочевий для оленеводческих хозяйств, а также на оборудование мастерской по обработке и переработке шкур

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) направят почти 120 млн рублей на поддержу оленеводства, в частности, будут созданы производственные базы для профильных хозяйств и приобретено оборудование для мастерских по переработке шкур оленей, написал в понедельник в своем Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный.

"Подписано соглашение с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Суть соглашения - поддержка оленеводства в НАО: в этом и следующем году на эти цели будет направлено почти 120 миллионов рублей. Большая часть этих средств - из федерального бюджета", - написал глава региона.

Он также отметил, что средства пойдут на создание производственных баз на пути кочевий для оленеводческих хозяйств, а также на оборудование мастерской по обработке и переработке шкур оленя в Нельмином-Носе. "Не раз говорил и еще раз повторю: оленеводство - главная отрасль сельского хозяйства в нашем округе! Будем поддерживать тружеников тундры", - добавил Бездудный.

В Вологодской области ввели "сертификат дошкольника" для 1,5 тыс. детей
В региональном бюджете на это предусмотрено 40 млн рублей
Читать полностью