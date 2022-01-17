В Петербурге дополнительно привлекут студентов медвузов для борьбы со всплеском COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти Петербурга опасаются, что в ближайшее время нагрузка на здравоохранение города может превысить пиковые показатели из-за всплеска заболеваемости COVID-19, вызванного в том числе омикрон-штаммом. В связи с этим Петербург будет усиливать свои медицинские мощности, в частности за счет привлечения студентов, сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

"Мы понимаем, что если темпы [заболеваемости] в Санкт-Петербурге сохранятся такие же, какие мы видим в Западной Европе и в США, в ближайшие дни, недели нагрузка превысит пиковые показатели. <...> Чтобы обеспечить возможность приема всех обращений, будет усилен дополнительный персонал и технологически усовершенствована служба "122". Кроме того, мы обратились в высшие профессиональные организации, в медицинские колледжи, федеральные организации с просьбой рассмотреть выделение для поликлиник дополнительно медицинских работников. Привлекаться к оказанию медицинской помощи будут врачи-ординаторы, студенты старших курсов, которые обучаются сейчас в вузах, <...> для того, чтобы обеспечивать взаимодействие с пациентами, находящимися на амбулаторном лечении", - сказал Лисовец.

По его словам, помимо этого сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на транспортировку медработников на вызов, чтобы сократить время обслуживания каждого пациента.

По данным пресс-службы городской администрации, в Петербурге отмечается наибольший рост амбулаторных пациентов, с 1 января их количество выросло почти на 5 тыс. и составило более 25,6 тыс.

За последние сутки в городе выявили 4 132 случая заражения - это является максимумом за всю пандемию. В первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. Всего за время пандемии, по последним данным, в Петербурге выявили 884 638 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 824 187 человек (за сутки - 625), умерли 29 062 (за сутки - 65).