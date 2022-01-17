Новгородские власти не будут ужесточать ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

ТАСС, 17 января. Власти Новгородской области, где в понедельник выявили новый штамм коронавируса "омикрон", не планируют вводить дополнительные ограничения, сообщил губернатор Андрей Никитин в прямом эфире телеканала "Россия-24". Ранее власти сообщали о том, что "омикрон" выявлен в Великом Новгороде, Новгородском районе, а также в Старорусском, Чудовском, Демянском, Парфинском районах.

"У нас действуют достаточно серьезные ограничения, они не отменялись на новогодние праздники. Мы уже начали делать - усиливаем рейды по соблюдению масочного режима на общественном транспорте, потому что <...> наибольший риск заражения "омикроном" - это так называемые рабочие перевозки утренние и вечерние, когда много людей в транспорте. Даже один человек без маски, который является разносчиком заболевания, может перезаразить всех. Поэтому будем требовать более жесткого исполнения уже принятых ограничений", - сказал губернатор, отвечая на вопрос ведущего о том, планируют ли власти региона вводить дополнительные ограничения в связи с ростом числа заразившихся.

Действующие ограничения

На данный момент в Новгородской области введен масочно-перчаточный режим, услуги общественного питания оказываются работниками, имеющими QR-код о вакцинации либо о перенесенном заболевании, посещение тоже только по кодам. Деятельность по осуществлению розничной торговли осуществляется при наличии у работников QR-кодов о вакцинации либо о перенесенном заболевании. Работа кинотеатров, кинозалов разрешена при условиях наполняемости зрительного зала не более чем на 75% и с наличием у посетителей QR-кода о вакцинации.

Проведение экскурсий допускается в помещениях для групп не более 20 человек, на улице - не более 50 человек, в автобусах, на теплоходах - с заполняемостью не более 50%. Заселение в гостиницы, хостелы и прочие объекты размещения разрешено только при предъявлении QR-кода и паспорта. Посещать музеи, театры, библиотеки, фитнес-центры можно только по QR-коду. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявлен у 67 032 человек, суточный прирост заразившихся - 123, выздоровели 63 678 пациентов, умерли 805.