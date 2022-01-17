Опрос показал, что более 40% финнов против вступления Финляндии в НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 17 января. /ТАСС/. Более 40% жителей Финляндии по-прежнему выступают против возможного вступления Финляндии в НАТО, однако это число значительно сократилось. Это показал опубликованный в понедельник опрос тысячи человек, который был проведен по заказу газеты Helsingin Sanomat. Погрешность исследования составляет около 3,1%.

Как отмечает издание, против присоединения к блоку высказались 42% респондентов, это самое низкое число за все время, что газета проводит такие опросы: сейчас оно впервые опустилось ниже 50%.

За присоединение к НАТО высказались 28% опрошенных, что, в свою очередь, является рекордно высоким показателем для таких опросов, которые газета проводит с 2002 года. С 2019 года, когда опрос проводился в предыдущий раз, он вырос на 8 процентных пунктов. Еще порядка 30% финнов не смогли определиться с мнением.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. По его словам, они "соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности" и они "очень близки к НАТО во многих аспектах".

На прошлой неделе глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё указывал, что политика его страны в сфере внешнеполитической деятельности и безопасности остается стабильной, это касается и сохранения возможности подать заявку на присоединение к НАТО, что обозначено также в политической повестке финского правительства. В своей новогодней речи финский лидер отмечал, что требования по гарантиям безопасности, которые Россия в декабре выставила к США и НАТО, "противоречат европейскому порядку безопасности". Он также подчеркивал, что Финляндия "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама".