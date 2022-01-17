Одна из последних живущих в РФ "Праведников народов мира" умерла на 100-м году жизни

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Одна из последних живущих в России обладателей звания "Праведник народов мира" Тамара Григорьевна Романова умерла в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

Во время оккупации нацистами Житомира Тамара Романова, ее мама и сестра укрывали у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению, а потом отдали им свои документы, чтобы те могли покинуть город. За этот подвиг израильский институт памяти "Яд Вашем" присудил Романовой в 1998 году почетное звание "Праведник народов мира", а Российский еврейский конгресс на протяжении многих лет ежемесячно оказывал ей поддержку.

Тамара Романова также стала одной из главных героинь мультимедийной выставки РЕК "Спасители", посвященной российским "Праведникам народов мира".

"По печальному совпадению, Тамары Григорьевны не стало в первый день "Недели памяти жертв Холокоста". "Праведники народов мира" - доказательство существования Бога на земле. Рискуя собой и своей семьей, они спасли народы от унижения быть поголовно причастными к Холокосту. Мы выражаем соболезнования семье дочери Тамары Григорьевны, ее внукам, всем ее близким. Мы благодарны им за заботу, благодаря которой она прожила долгую жизнь", - сказал президент РЕК Юрий Каннер, слова которого приводит пресс-служба конгресса.

По данным организации, в России в живых остаются лишь двое "Праведников народов мира", а по всему миру насчитывалось более 250 таких людей, чьи имена были связаны с Россией.

"Неделя памяти" - ежегодный цикл мемориальных и образовательных мероприятий на федеральном уровне, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, - проходит в этом году с 17 января по 4 февраля.