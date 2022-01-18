Исследование: четвертая доза Pfizer и Moderna лишь частично эффективна против "омикрона"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Эффективность четвертой дозы вакцин от компаний Pfizer и Moderna в отношении омикрон-штамма коронавируса ниже, чем против предыдущих штаммов, несмотря на то, что антител вырабатывается даже больше, чем после третьего укола. Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, проведенного крупнейшим в Израиле медцентром "Шиба", которые были обнародованы в понедельник на пресс-конференции главой отделения инфекционных заболеваний этого медицинского учреждения Гили Регев-Йохай.

"Вакцины, которые были очень эффективны против предыдущих штаммов, менее эффективны против омикрон-штамма. Мы видим увеличение количества антител, даже больше, чем после третьей дозы. Однако мы видим много инфицированных омикрон-штаммом, получивших четвертую дозу, правда, немного меньше, чем в контрольной группе, но заражений все равно много", - цитирует Регев-Йохай газета Times of Israel. "Суть в том, что против штаммов "альфа" и "дельта" вакцина была отличная, но для омикрон-штамма она недостаточно хороша", - добавила она.

Газета отмечает, что центр "Шиба" не предоставил никаких более конкретных данных. Регев-Йохай отметила, что результаты исследования являются предварительными, но указала, что решила обнародовать эту информацию, так как этот вопрос вызывает большой общественный интерес.

В стартовавшем в декабре 2021 года исследовании эффективности четвертой дозы вакцины от коронавируса приняли участие 274 сотрудника центра "Шиба", 154 из которых получили четвертый укол препарата от Pfizer и 120 - четвертую дозу препарата от Moderna. Их данные сравнили с показателями 5 700 медработников, которые прививку не получали.

2 января генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил введение четвертой дозы вакцины от коронавируса лицам от 60 лет и старше и медработникам, получившим третий укол не менее четырех месяцев назад. По данным министерства, к настоящему моменту в Израиле четвертый укол вакцины от ковида уже получили более полумиллиона человек.