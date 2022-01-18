Год с начала всеобщей вакцинации от ковида в России: успехи есть, но работы еще достаточно

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Кристина Марченко, Варвара Соболева/. Массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России стартовала ровно год назад, за этот период было зарегистрировано несколько вакцин, расширены показания по их применению, а также удалось достичь коллективного иммунитета на уровне более 60%. Однако темпы вакцинации, а также кампания по ее продвижению в массы требуют дополнительной работы, считают опрошенные ТАСС эксперты.

История и цифры

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января 2021 года после соответствующего поручения президента России Владимира Путина. До этого, с начала декабря 2020 года, возможность привиться получили медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории граждан. На тот момент в стране было зарегистрировано уже два вакцинных препарата - "Спутник V", разработанный Центром им. Н. Ф. Гамалеи, а также "Эпиваккорона" научного Центра "Вектор". Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на 14 января, хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 80,6 млн человек, полный цикл вакцинации прошли 76,7 млн. Порядка 10,6 млн жителей страны вакцинировались повторно. Уровень коллективного иммунитета составил 63,7%. При этом в конце декабря прошлого года Путин заявил о необходимости добиться иммунитета на уровне 90%, в том числе из-за появления новых штаммов.

Кроме того, на сегодняшний день в России зарегистрированы еще четыре вакцины против коронавируса - "Ковивак", "Эпиваккорона-Н", "Спутник Лайт", а также препарат для подростков от 12 лет "Спутник М".

Успехи

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что прошедший год стал особенно успешным в плане научных разработок. "Надо оценивать год положительно, он успешный с точки зрения научных разработок. Потому что мы не только создали вакцину "Спутник V", но и продемонстрировали ее преимущество, что она сегодня очень эффективно защищает не только от исходного штамма, но и от последующих его вариантов. Вакцина демонстрируют свою определенную универсальность в отличие от мРНК-вакцин. Ее платформа имеет явное преимущество и, наверное, в дальнейшем эта платформа будет использована для создания и других препаратов против возбудителей других инфекционных заболеваний", - рассказал ученый ТАСС.

В частности, "Спутник V" стал первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент он одобрен более чем в 70 странах. "Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - сообщал ранее ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что массовая вакцинация помогла спасти множество жизней. "Оцениваю этот год как положительный, это спасло очень много жизней, так что результат отличный", - сказал он ТАСС.

Проблемы и пути их решения

Одним из главных упущений этого года, по мнению экспертов, является не очень успешная информационная кампания о важности вакцинации. Врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с ТАСС отметил, что темпы вакцинации, несмотря на все усилия, остаются неудовлетворительными, в частности, из-за отсутствия должной работы с населением. "Планировали достичь коллективного иммунитета в 60% еще летом, но пришли к этому только сейчас. Сейчас вроде немножко исправляемся, но медленно, очень медленно. Надо с населением работать, потому что в первую очередь [залог успеха вакцинации] - это желание населения вакцинироваться, его сознательность. А вот как ее добиться - это другой вопрос", - рассказал он.

В свою очередь Жемчугов отметил, что в открытом доступе стоит публиковать данные о поступающих в стационары вакцинированных, чтобы люди сами могли сделать выводы. "За год мы поняли, что людям не хватает просто информации по всем вопросам. Начиная от конструкции вакцин, результатов их клинических исследований и, самое главное, результатов применения. Нужно публиковать данные о тех, кто поступает в больницы, чем они вакцинированы, на каком сроке, с какими титрами антител, чтобы люди сами оценили объективно информацию. Стоит рассказывать об обстановке в регионах с отчетливыми цифрами летальности и заболеваемости, иммунной прослойки", - сообщил эксперт. Он также добавил, что производителям вакцин также необходимо работать сообща, призывая граждан привиться: "Надо объединить усилия, <...> потому что это в интересах всей страны, чтобы они договорились. Вот это главное".

"Стремиться надо к большему количеству вакцинированных в день, причем к трех-шестикратному увеличению для того, чтобы достигнуть необходимых цифр популяционного иммунитета, которые позволят нам жить спокойно", - заявил Гинцбург.

"Мы продвигаемся недостаточными темпами. Для того, чтобы мы продвигались лучше, нужно четко и ясно понимать, что альтернативы вакцинации нет <...>. Нужно активно агитировать, по всем направлениям - молодежь, лиц среднего возраста, старшего возраста. Это, естественно, разные по психологии, по миропониманию социальные группы, с ними нужно разговаривать уважительно и на том языке, который они понимают", - заявил ТАСС заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. При этом, по мнению эксперта, ту категорию граждан, которая должна пройти вакцинацию в обязательном порядке, "можно и штрафами пугать, и не только пугать, всех остальных нужно убеждать".

Кроме вакцинации, с населением также нужно продолжать информационную работу о необходимости соблюдения других неспецифических мер безопасности. "Ну и, конечно, меньше нагнетать паники: пугалок, страшилок достаточно", - добавил Онищенко.

Эпилог

Отвечая на вопрос о том, успеем ли мы достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% к июлю, Малышев заявил, что "нужно очень сильно постараться". "С тем, как ситуация идет сейчас, это надо очень сильно постараться, чтобы успеть. Сейчас уже накапливается проблема того, чтобы не только вакцнироваться, но и ревакцинироваться вовремя", - сказал он.

"Кто привержен вакцинации - те молодцы, они провакцинировались и думают о своей работе, семьях. Те, кто не провакцинировался, они наносят урон себе, своим близким и являются тем резервуаром, в котором могут возникать новые варианты коронавируса, которые будут уже опасны для всей популяции людей, даже для привитых. Если бы больше людей пошли вакцинироваться, тогда можно было бы однозначно сказать, что мы этот год прошли успешно. А так мы "среднячки", о чем свидетельствует рейтинг стран по количеству вакцинированных. Поэтому всех призываю прививаться. Есть еще к чему стремиться", - заключил Гинцбург.