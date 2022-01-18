Авиаперевозчики США предупредили власти о сбоях в полетах из-за установки вышек для 5G

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Ведущие авиаперевозчики США призвали федеральные власти "предпринять немедленные действия", чтобы не допустить масштабного сбоя в воздушном сообщении из-за развертывания инфраструктуры для связи 5G поблизости от аэропортов. Об этом сообщил в понедельник журнал Forbes со ссылкой на письмо, направленное объединением компаний Министерству транспорта США.

Речь идет о United Airlines, American Airlines, Delta Airlines, UPS, FedEx, входящих в альянс Airlines for America. В письме утверждается, что федеральные власти не подтвердили безопасность работы значительной части аэропортов и рейсов после установки инфраструктуры для 5G, из-за чего данные рейсы придется отменять.

Опасения у авиаперевозчиков вызывает тот факт, что новое оборудование в своей работе использует те же частоты, что и ряд приборов на борту самолетов. Министерство транспорта в ответ приняло решение создать буферные зоны у ряда крупнейших аэропортов страны, где инфраструктура 5G не появится, однако далеко не у всех. Министерство ведет работу по проверке безопасности рейсов и аэропортов в тех случаях, где буферные зоны не планируются. Пока одобрение получило лишь около 45% рейсов. Ранее министерство транспорта уже откладывало развертывание сетей 5G из-за обеспокоенности авиаперевозчиков.