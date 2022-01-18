На Камчатке удвоился суточный прирост числа заразившихся коронавирусом

ТАСС, 18 января. Медики на Камчатке отмечают двукратное увеличение суточного прироста количества заболевших коронавирусной инфекцией за последние две недели. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"В крае складывается напряженная эпидемиологическая ситуация: за последние две недели в два раза возросло количество выявляемых случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении по итогам оперативного совещания с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

По информации министра здравоохранения региона Андрея Кузьмина, за прошедшие сутки на Камчатке зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, на прошлой неделе количество новых заболевших доходило до 60 к середине недели. К концу новогодних праздников, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, выявлялось до более чем 20 заболевших в сутки.

В регионе для больных с коронавирусной инфекцией развернуто 270 коек в четырех моногоспиталях, резерв коечного фонда составляет 41%, то есть 111 мест свободно. "Пока этого достаточно, мы не снижаем количество коек, так как количество госпитализированных может быть увеличено. В середине прошлой недели количество госпитализированных резко увеличилось до 30 человек в сутки, сейчас ситуация стабилизировалась, и мы госпитализируем в среднем 12-13 человек в моногоспитали", - цитируют в сообщении Кузьмина.

Темпы вакцинации пока остаются на низком уровне. В Камчатском крае развернуты 38 стационарных и мобильных прививочных пунктов. Сделать прививку от COVID-19 можно во всех поликлинических учреждениях полуострова и в пунктах, развернутых в торговых центрах Петропавловска-Камчатского.

Готовность к росту заболеваемости

На Камчатке, как и в других регионах, ждут всплеска заболеваемости с учетом распространения нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Глава Камчатки поручил обеспечить повышенную готовность системы здравоохранения. "Проведен ряд совещаний по подготовке к резкому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, штаммом "омикрон". Система готова, на два месяца сформирован запас препаратов, средств индивидуальной защиты. Лаборатории также готовы работать в круглосуточном режиме при поступлении большого объема анализов. Кроме того, коечный фонд при необходимости может быть увеличен в четыре раза", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения.

По данным с сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии на Камчатке коронавирусом заразились свыше 24,2 тыс. человек, выздоровели более 19,3 тыс. человек, умерли 520.