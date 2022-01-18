Илон Маск сообщил, что посетит Германию в середине февраля

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что намерен посетить Германию в середине февраля.

"Я, конечно, не могу комментировать все слухи, но это неверно. Я собираюсь в Берлин в середине февраля, а не на этой неделе", - написал он в понедельник в Twitter в ответ одному из подписчиков, сказавшему, что Маск будет в Берлине уже в ближайшие дни.

Как ожидается, во время поездки в Берлин Маск побывает на заводе по производству автомобилей Tesla "Гигафабрика Берлин - Бранденбург" - первом заводе компании в Европе. Визит Маска может быть приурочен к официальному запуску производства, которое пока откладывается из-за отсутствия всех необходимых разрешений властей. Однако в рамках специального исключения заводу уже было разрешено производить 500 электромобилей в неделю. В будущем, как планируется, на предприятии будет создаваться 500 тыс. электромобилей в год.