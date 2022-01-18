Сингапур назвали наиболее привлекательным местом в Instagram

СИНГАПУР, 18 января. /ТАСС/. Сингапур назван наиболее привлекательным и популярным направлением в Instagram. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты исследования туристического портала Big 7 Travel.

"Начиная знаменитыми деревьями в парке "Сады у залива" и заканчивая многогранным калейдоскопом уличного искусства на [улице] Хаджи-лэйн, Сингапур также является одним из центров искусства в Азии, там часто устраивают уникальные выставки, идеально подходящие для завораживающих фотографий", - говорится в описании лидера рейтинга.

"Нынешний год обещает стать блокбастером для путешественников, но после 18 месяцев нахождения в своих странах каждый профиль в Instagram нуждается в свежем контенте, поэтому был определен список 50 наиболее "инстаграмных" мест на планете", - отметили авторы рейтинга. На втором месте оказался филиппинский остров Боракай, за ним следуют гавайский остров Оаху, а также Токио и Нью-Йорк, на 40-м месте расположился Тбилиси, а замыкает список Баку.

Рейтинг был составлен на основе подсчета количества хэштегов в каждом пункте назначения, а также выборочного анализа 1,5 млн пользователей социальных сетей.