В Приамурье откроется школа мастеров банного дела

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 января. /ТАСС/. Первая на Дальнем Востоке школа пар-мастеров - специалистов банного искусства - откроется в Амурской области в феврале. Любители попариться смогут постичь азы банного дела, а профессионалы - повысить квалификацию, сообщил во вторник ТАСС автор проекта, руководитель банного клуба "Бани славянские" Дмитрий Воронцов.

"Занятие в банной школе запланировано на конец февраля, курс будет рассчитан как на любителей, так и на тех, кто уже разбирается в философии банного дела. В течение двух дней участники узнают о видах бани, их эргономике и архитектуре, пройдемся по истории бани. Слушатели курса получат информацию о видах банных венков и способах их вязки, расскажем о техниках парения и от лекций перейдем к практике - отработаем основные движения веником, а также парение в парной. С каждым курсом уровень знаний будет повышаться", - сказал Воронцов.

Открытию школы предшествовали курсы пар-мастеров в октябре 2021 года, участниками которых стали 14 человек из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. После них стало ясно, что эта сфера людей интересует, есть желающие получать новые знания о парении.

Все занятия в школе будут рассчитаны на повышение уровня знаний и квалификации мастеров, будет проводиться аттестация. "Я сам являюсь учителем и пар-мастером: за несколько лет увлечения прошел тренинги и обучение от самых именитых мастеров России и ближнего зарубежья, общаюсь с банным народом по всей стране, изучаю традиции и то, как устроены бани в других уголках мира", - отметил Воронцов.

С появлением новых специалистов в планах организаторов школы провести чемпионат Амурской области по парению в бане, а после - выйти на дальневосточный уровень. Следующий курс состоится в марте, он будет посвящен теме обрядового парения. В Амурскую область приедет пар-мастер из Краснодарского края.

"Надо сказать, что сегодня мы видим большой отклик на получение банных знаний: народ увидел настоящую ценность бань, популярно строительство бань и банных комплексов. И нам как любителям банной культуры хочется возродить банную традицию, переданную нам нашими предками, вернуть ее в нужное русло, дать возможность народу трезво и здраво отдыхать, восстанавливаться и оздоравливаться для лучшей, чистой, светлой и более эффективной жизни", - сказал Воронцов.

Баня как особый вид туризма

Воронцов около пяти лет назад самостоятельно построил вблизи Благовещенска банный комплекс. Сам заложил "баню по-серому", после появились "баня по-черному" и "баня по-белому".

"У меня среднее техническое образование, что поспособствовало более детально углубиться в технические моменты при строительстве бань. Строил серую баню полностью сам - самостоятельно клал печь, варил из металла чан на цепях", - сказал Воронцов.

Он отметил, что гостями банного комплекса становятся не только жители Амурской области, но и других регионов Дальнего Востока, были также гости из стран Европы. "Бани - это отдельный вид туризма. Да я и сам такой турист - где бы ни был, везде посещаю баню. Потенциал такого вида туризма был отмечен экспертами в рамках Амурского международного туристического форума, которые сказали, что наши бани стали одной из достопримечательностей региона: гостям показывают набережную, архитектуру Благовещенска, а после везут в баню", - отметил собеседник ТАСС.

Воронцов считает, что такое туристическое направление для России перспективно и эксклюзивно.

"Баня - это неотъемлемая часть нашей культуры. У многих есть бани, и большинство питает к ним большую любовь. А со знанием дела баня обретает новый уровень любви. Хотелось бы, чтобы нашу страну больше узнавали не по медведю в ушанке с балалайкой и стопкой, а по бане - мощной, чистой традицией с большой глубиной и значимостью", - заключил Воронцов.