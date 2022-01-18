Власти Чили вновь ужесточили ограничения в столице из-за роста числа заражений ковидом

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января. /ТАСС/. Власти Чили решили вернуть более жесткие ограничения в столице страны Сантьяго из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны.

"С 19 января возвращаются к этапу "подготовка к открытию" <...> все коммуны Столичного округа", - говорится в сообщении.

На этой фазе предусмотрены более жесткие ограничения на количество людей, которые могут собираться в одном месте. Рестораны и спортзалы продолжат работу, но внутри закрытых помещений смогут находиться только те, кто имеет сертификат, подтверждающий прохождение полной вакцинации от коронавируса и получение бустерной дозы.

В субботу и воскресенье в Чили были установлены антирекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки - 9 284 и 9 454 соответственно. До этого более 9 тыс. случаев заражений в стране выявляли только во время второй волны коронавируса, которая пришлась на март-июль прошлого года.

С начала пандемии в Чили было выявлено 1 885 540 случаев заражения коронавирусом, умерли 39 426 заболевших. В стране были полностью вакцинированы более 70% жителей, бустерную дозу получили около 60%.