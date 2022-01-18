Ледокол "Арктика" покинул Певек после первой проводки судов на Чукотку

ТАСС, 18 января. Атомный ледокол "Арктика" (входит в состав предприятия Росатома "Атомфлот") покинул Певек после первой проводки судов на Чукотку. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"Теплоходы "Лев Яшин" и "Юрий Аршеневский" в сопровождении атомного ледокола "Арктика" и ледокола "Капитан Драницын" идут в Чукотском море напротив села Ванкарем в направлении Берингова пролива", - сказали в правительстве Чукотки.

Региональные власти уточняют, что "Арктика" должна довести теплоходы до района, ледовая обстановка в котором позволит им продолжить движение в сопровождении "Капитана Драницына", после чего она вернется в Певек за судами "Полар Кинг" и "Инженер Трубин", которые разгрузились там и ожидают ее для убытия в порт Архангельска.

Ледокол "Арктика" возглавил караван из нескольких судов у западной кромки льдов Карского моря в середине декабря. К проводке судов присоединился дизель-электрический ледокол "Капитан Драницын". На Чукотку суда доставили генеральный груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе. Ледокол "Арктика" прошел до акватории порта Певек впервые.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" - головное судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года, 16 июня 2016 года ледокол был спущен на воду, а 21 октября 2020 года введен в эксплуатацию.