Власти Кузбасса не планируют увеличивать объемы ввода нового жилья в 2022 году

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Строители Кузбасса в 2021 году ввели в эксплуатацию более 833 тыс. кв. м нового жилья - всего на 1% больше уровня 2020 года. В новом году власти Кемеровской области также не намерены повышать объемы ввода жилья, сообщила ТАСС министр строительства региона Ирина Печеркина.

"В Кузбассе в 2021 году введено 833,6 тыс. кв. м жилья. В течение 2021 года плановые показатели по вводу жилья были изменены Министерством строительства РФ для многих регионов России, для Кузбасса измененный план ввода жилья составил 830 тыс. кв. м, данный план Кузбассом был выполнен. На 2022 год Минстрой Кузбасса планирует сохранить темпы ввода жилья на прежнем уровне", - сообщила Печеркина в ответ на запрос ТАСС.

По итогам 2020 года в Кузбассе было построено более 824 тыс. кв. м жилья, тогда как до начала пандемии губернатор региона Сергей Цивилев ставил строителям задачу увеличить годовые объемы строительства до более чем 1 млн кв. м жилья, но затем плановые показатели были скорректированы в сторону уменьшения. В числе сдерживающих жилищное строительство факторов региональные власти называют дефицит рабочих кадров и рост цен на строительные материалы.

На необходимость ускорения темпов жилищного строительства в Кузбассе неоднократно обращали внимание федеральные власти. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что увеличение объема строительства новостроек поможет региону оперативнее решить вопросы расселения ветхих домов, по площади которых регион занимает второе место в РФ.

Рост жилищного строительства также необходим для решения проблем с обеспечением жильем социально незащищенных категорий граждан, детей-сирот, молодых семей. Как сообщалось ранее, в 2021 году в Кузбассе не смогли освоить почти 800 млн рублей, выделенных региону из резервного фонда правительства РФ на предоставление жилья детям-сиротам. Власти пояснили, что это связано со значительным ростом стоимости жилой недвижимости. Цена одного кв. м жилья в регионе, по данным на третий квартал 2020 года, составляла порядка 37,8 тыс. рублей и к аналогичному периоду 2021 года выросла более чем на 60% - до 61,5 тыс. рублей.