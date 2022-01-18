Исследование: россияне в 2021 году потратили свыше 64 млрд руб. на лекарства от ковида

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россияне в 2021 г. потратили более 64 млрд руб. на лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"По данным системы маркировки "Честный знак", в 2021 г. россияне потратили более 64 млрд руб. на лекарства против COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию компании, россияне потратили больше всего денег на противовирусный препарат умифеновир - 16,8 млрд руб., иммуномодулятор интерферон альфа-2B - 7,2 млрд руб., средство для лечения COVID-19 фавипиравир - 2,9 млрд руб., антибиотик дексаметазон - 1 млрд руб., метилпреднизолон - 800 млн руб. Больше всего на покупку препаратов в аптеках потратили жители Москвы (5 млрд руб.), Московской области (5 млрд руб.) и Краснодарского края (3 млрд руб.), сообщили в компании.

По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, которые приводятся в сообщении, всего в России было продано 144 млн упаковок лекарств, которые рекомендуются при лечении коронавирусной инфекции.

Как напомнили в ЦРПТ, маркировка позволяет отслеживать лекарства по всей цепи поставок. Также все цепочки доступны государственным органам. Оператор полагает, что это дает возможность прогнозировать доступность лекарств и избежать их дефицита, более эффективно управлять логистикой и запасами препаратов. Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 г.