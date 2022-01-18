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В Хабаровском крае планируют привить от COVID-19 до 17 тыс. подростков

Поступление препарата "Спутник М" в регионе ожидают в феврале

ХАБАРОВСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют привить до 17 тыс. подростков вакциной "Спутник М", ее ожидают в феврале. Об этом ТАСС сообщил во вторник и.о. заместителя министра здравоохранения региона Алексей Веселов.

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"Проведен анализ потребности в вакцине для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно - "ГамКовидВак М". С учетом текущей ситуации с распространением COVID-19, а также сформированного коллективного иммунитета, планируется привить до 17 тыс. детей", - сказал Веселов.

Поступление вакцины ожидается в феврале, распределять препарат будут по районам равномерно. Всего в крае с начала пандемии заболело более 13 тыс. детей, из них почти 5,2 тыс. - до 14 лет.

Накануне региональные власти сообщали, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Хабаровском крае достиг 73%. Как и в других регионах, там ждут всплеска заболеваемости через одну-две недели, количество новых заболевших в сутки может достичь 2-3 тыс. Сейчас регистрируется свыше 240 случаев. Амбулаторно-поликлиническое звено уже перешло на усиленный режим работы, инфекционные госпитали готовятся к новой волне, будут разворачиваться дополнительные койки.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

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РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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