На портале мэра Москвы заработал сервис "Досудебное обжалование"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут подать жалобу в досудебном порядке на решение контрольных и надзорных органов столицы с помощью нового сервиса на портале mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"В соответствии с федеральным законодательством в Москве с 2022 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступна процедура досудебного обжалования решений контрольных и надзорных органов столицы. Для этого на mos.ru запущен сервис, который позволяет в простой и удобной форме подать жалобу. Обжалование в досудебном порядке поможет сэкономить время и урегулировать вопросы без судебных разбирательств. Срок ответа на поданную через сервис жалобу составляет 20 дней", - приводятся в сообщении слова начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

Подать жалобу на решение или действие контрольно-надзорного органа, а также действие или бездействие его должностных лиц можно в течение 30 календарных дней со дня уведомления юридического лица или предпринимателя, а жалобу на предписание контрольного органа - в течение 10 рабочих дней с момента его получения.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для получения электронной услуги потребуется указать сведения о контрольном или надзорном мероприятии, которое пользователь хочет обжаловать, а также информацию о гражданине, организации-заявителе или о лице, подающем обращение по доверенности. Кроме того, контрольные и надзорные органы могут запросить дополнительные документы или информацию по жалобе. Пользователь может вести диалог с ними в электронном виде в личном кабинете, где также разместят решение уполномоченного органа.

"В личном кабинете на сайте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализована онлайн-форма подачи жалобы, а также система оповещений, что позволит оперативно получать информацию о ее рассмотрении. Для контрольно-надзорных ведомств реализовано централизованное решение, обеспечивающее соблюдение регламента рассмотрения жалобы и контроль соответствующих сроков, что повышает удобство пользования сервисом как со стороны заявителей, так и контрольно-надзорных органов", - отметил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.