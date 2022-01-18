Более 80 тыс. циклов ЭКО провели в России за 2021 год

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 80 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) было проведено за 2021 год, при этом всего с 2019 по 2024 год в России предусмотрено проведение не менее 450 тыс. подобных процедур за счет государства. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"После непродолжительной паузы, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции в России и приостановки оказания плановой медицинской помощи в 2020 году, во всех регионах возобновилось проведение ЭКО. Всего за 2021 год было проведено более 80 тыс. циклов ЭКО <...>. Согласно [программе] национального проекта "Демография", <...> с 2019 по 2024 годы в РФ предусмотрено проведение не мене 450 тыс. циклов ЭКО за счет средств бюджета", - сказал он в приветственном обращении к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Мурашко также добавил, что с 2021 года в стране действует новый порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, а также утверждены клинические рекомендации "Женское бесплодие". "В то же время снижение рождаемости и количества потенциальных рожениц на 3% в год определяет важность сохранения репродуктивного потенциала в России. В этом году при поддержке правительства в ряде регионов стартовал проект "Репродуктивное здоровье", основной целью которого является обеспечение устойчивого прироста численности населения, в том числе посредством сохранения репродуктивного здоровья мужчин и женщин", - рассказал министр.

Не менее важной является реализация мероприятий по профилактике абортов, добавил глава Минздрава. "Несмотря на значительное снижение показателей абортов за последние пять лет, этот показатель составляет 31,9 на 1 000 женщин фертильного возраста. Повышение эффективности доабортного консультирования также является одной из задач проекта "Репродуктивное здоровье", - заключил он.

Ранее замглавы Минздрава РФ Олег Салагай сообщал, что за девять месяцев 2021 года было проведено 47,6 тыс. циклов ЭКО.