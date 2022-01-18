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Пандемия COVID-19

Челябинские депутаты будут проводить заседания в режиме онлайн

Такое решение принято в связи с эпидобстановкой

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Ближайшее заседание депутатов Законодательного собрания Челябинской области и заседания комитетов проведут в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Такое решение принято для профилактики распространения коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе заксобрания.

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"В 2021 году последнее заседание депутатов Законодательного собрания Челябинской области было очным. Принято решение провести новое заседание по ВКС. Это профилактика распространения коронавируса", - сказали в пресс-службе.

В заксобрании рассказали, что в режиме ВКС пройдут также заседания комитетов. Инициатива была поддержана заместителями председателя и председателями комитетов.

По данным местных властей, в Челябинской области с начала пандемии всего подтверждено 151 876 случаев заражения коронавирусом (200 новых случаев за 16 января). Всего 142 201 пациент выздоровел и выписан из больницы. Продолжают лечение 1 978 человек.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. м. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. Также в регионе действуют обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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