Свердловские власти усилят работу кол-центров из-за роста числа заражений коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области усилят работу кол-центров в регионе, чтобы принимать максимально возможное количество звонков. Такое решение было принято из-за возможного роста числа заражений новым штаммом коронавируса "омикрон", который ожидается в области, сообщил во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Ранее кол-центры принимали максимально около 6 тыс. одномоментных звонков. Сейчас мы работаем над возможностью принимать до 20 тыс. звонков. Для этого мы, прежде всего, усиливаем сами кол-центры. Кроме того, всем муниципальным образованиям даны поручения выделить административные телефоны для приема звонков пациентов с указанием номеров на сайтах. К тому же сейчас ведутся переговоры с тремя сотовыми операторами по созданию дополнительных кол-центров, которые будут работать по номеру 122", - приводит слова Крекова департамент информационной политики региона.

Привлечь для работы в кол-центрах могут студентов второго курса Уральского государственного медицинского университета. По словам ректора вуза Ольги Ковтун, также более 500 студентов пятого курса готовы в качестве практики работать помощниками врачей. Они уже проходят курс обучения по обновленным методическим рекомендациям. Более 700 клинических ординаторов могут быть привлечены как врачи-стажеры.

Губернатор области Евгений Куйвашев отметил, что подъема заболеваемости в регионе не избежать. Одной из основных задач является вакцинация и ревакцинация населения. Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии минздрава Свердловской области Александр Левит отметил, что наиболее тяжело болеют невакцинированные пациенты. Среди привитых пациентов не более 5% подключаются к аппаратам ИВЛ.

В Свердловской области почти за неделю число заражений выросло примерно в 1,5 раза и, по данным на 17 января, в регионе зафиксировано 537 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 206 151 человек, выздоровели 180 802 человека, умерли 9 766.