В Омской области зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Омской области, сообщается во вторник на сайте регионального Роспотребнадзора. Всего выявлено 13 таких заболевших.

"По состоянию на 18.01.2022 в Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один заболевший прибыл из Казахстана, второй - из Ханты-Мансийского автономного округа. "В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. - Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести, все контактные обследованы".

В региональном Минздраве сообщили, что в Омской области развернуто 2 288 коек, из которых более 40% свободны. В случае необходимости медики готовы ввести в оборот еще 1 735 коек. "В стационарах создается дополнительный запас препаратов, пополняются запасы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих растворов. Медики активно изучают опыт коллег, в том числе зарубежных, которым уже пришлось познакомиться с новым штаммом", - подчеркнули в министерстве.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за сутки выявлен 281 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 134 384 человека, из которых 126 409 выздоровели и 3 355 умерли. Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании приняли участие 1 047 687 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 823 956 человек. План по вакцинации в области - 893 602 жителя.

Омские власти ввели с 30 октября QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 4 ноября QR-коды введены при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 1 декабря - для сотрудников региональных и муниципальных властей при посещении органов власти.