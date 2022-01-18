В Минске по делу о распространении наркотиков задержан гражданин РФ

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники отделения наркоконтроля Партизанского РУВД Минска по делу о сбыте психотропных веществ задержали 27-летнего гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"У задержанного правоохранители обнаружили и изъяли пакет с особо опасным психотропным веществом мефедрон весом 300 граммов. Следственный комитет дал правовую оценку и возбудил уголовное дело в отношении фигуранта за незаконный оборот наркотиков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.

По информации милиции, при обыске в квартире, которую снимал задержанный, оперативники обнаружили готовые для раскладки в тайники 15 свертков с психотропным веществом, весы и материал для фасовки. Общий вес изъятого наркотика составил 315 граммов.

Как пояснил задержанный, чье имя не раскрывается, полгода назад он через посредника в интернете попал в преступную сеть распространителей наркотиков.