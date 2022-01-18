В Бурятии охват капремонтом многоквартирных домов вырос в 2021 году на 30%

УЛАН-УДЭ, 18 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт в 2021 году проведен в 624 многоквартирных домах в Бурятии, что на 30% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса.

"В прошлом году капитальный ремонт выполнен в 624 многоквартирных домах. Это на 30% больше по сравнению с 2020 годом. Тогда было отремонтировано 477 домов", - сообщили в министерстве.

На реализацию мероприятий по обновлению зданий, коммуникаций в домах в прошлом году было направлено в общей сложности более 1 млрд рублей.

"Рабочие бригады отремонтировали более 140 крыш, 97 систем отопления, также работы затронули сети горячего и холодного водоснабжения в домах, системы канализации и водоотведения, - уточнили в пресс-службе. - Обновлено 47 фасадов, приведено в порядок 25 подвалов и фундаментов". Кроме того, специалисты выполнили большой объем работ по ремонту внутренних сетей электроснабжения в многоквартирных домах.

По словам директора Фонда капитального ремонта Бурятии Тимура Цыренжапова, перевыполнение планов - результат, главным образом заблаговременной и своевременной разработки проектной документации. "В 2021 году республиканский Фонд капремонта вошел в десятку успешных региональных операторов России", - добавили в Минстрое Бурятии.

Капитальный ремонт домов проводится по республиканской программе, она сформирована в 2014 году. В ближайшие 20 лет в регионе планируется капитально отремонтировать порядка 4,2 тыс. многоквартирных домов.