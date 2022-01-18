Кабмин выделит Амурской области более 4 млрд рублей на защиту от паводков

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство России направит более 4,1 млрд рублей на берегоукрепительные работы и возведение дамб в Амурской области для защиты от паводков и наводнений. Как сообщила во вторник пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"С помощью федеральных субсидий будут построены дамбы и проведены берегоукрепительные работы в селах Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района [Амурской области]. В общей сложности там проживают более 1,9 тыс. человек. Новые сооружения помогут защитить граждан, их имущество и объекты инфраструктуры от негативного воздействия водной стихии", - отмечается в сообщении.

Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Завершить строительство объектов планируется в 2025 году.

В Амурской области в период летнего паводка стихия затронула 103 населенных пункта, пострадавшими были признаны 12 тыс. человек. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признаны непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту.