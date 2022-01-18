Эксперт считает омикрон-штамм более опасным для детей, чем "дельта"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" более опасен для детей, чем дельта-штамм, особенно для детей старше 12-летнего возраста и до трех лет. Об этом во вторник заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Мы видим, что он [омикрон-штамм] теперь стал более опасен, [чем дельта-штамм], для детей, особенно для детей старше 12-летнего возраста и до трехлетнего возраста. Потому что до этого коронавирус так сильно детей не поражал, "дельта" стал поражать гораздо более чаще, а "омикрон" стал поражать сейчас почти всех детей", - сказал он.

Тимаков также отметил, что "лица старше 70-летнего возраста, к сожалению, имеют такой же процент осложнения [от омикрон-штамма] и летальности, как это было и до этого". По его словам, для лиц данной возрастной категории "омикрон страшен, особенно для тех, кто не привит".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 328,1 млн человек, более 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 834 260 случаев заражения, выздоровели 9 878 371 человек, умерли 321 990. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.