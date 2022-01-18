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РАН и университет Женевы подписали соглашение о научном сотрудничестве

Посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг, назвала соглашение шагом к "укреплению научной кооперации и академических обменов между Швейцарией и Россией"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и университет Женевы (Universitе de Genеve) впервые подписали соглашение о научном сотрудничестве в сфере исследовательских проектов. Об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в России, распространенном во вторник в Facebook.

"Вступаем в 2022 год, укрепляя российско-швейцарские связи в сфере науки, - отмечается в сообщении. - Университет Женевы и РАН впервые подписали соглашение о научном сотрудничестве, которое предусматривает проведение совместных исследовательских проектов, академических обменов и научных мероприятий".

В свою очередь посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Ланг, выступая с приветственным словом на церемонии подписания документа, подчеркнула, что соглашение является "шагом к укреплению научной кооперации и академических обменов между Швейцарией и Россией".

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