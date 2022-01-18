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Пандемия COVID-19

Число заражений коронавирусом в Югре за двое суток снизилось на 20%

За 17 января выявили 217 случаев коронавирусной инфекции в 19 муниципальных образованиях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 января. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки составило 217 человек. Об этом сообщил во вторник региональный оперативный штаб.

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Оперштаб ХМАО ранее сообщал, что за 15 января в Югре было выявлено 273 инфицированных коронавирусом, а за 16 января - 253 заболевших. Последний раз аналогичное число новых больных за сутки в регионе было зафиксировано летом 2020 года на пике пандемии в округе.

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 217 новых случаев коронавирусной инфекции в 19 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за сутки в регионе от последствий новой коронавирусной инфекции умерли шесть человек. За все время в ХМАО заболели ковидом 98,7 тыс. человек, 93,3 тыс. выздоровели, 2 103 умерли.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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