В Грузии зафиксировали новый суточный максимум заражений COVID-19 за время пандемии

ТБИЛИСИ, 18 января. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 7 521, что стало максимальным показателем с начала эпидемии. Об этом во вторник сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

Прежний максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения в республике, население которой составляет 3,7 млн человек, зафиксирован 17 августа 2021 года и составлял 6 208.

За последние 24 часа в республике выздоровели 3 160 человек. Общее число инфицированных превысило 1 млн человек, вылечившихся - 934 667. За прошедшие сутки из-за осложнений от коронавируса скончался 31 пациент, а общее число летальных исходов достигло 14 512.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В декабре прошлого года в республике выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон".

В Грузии с 15 марта идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По последним данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 1 195 578 человек, что составляет 41,7% от всего населения.