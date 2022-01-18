В Уфе повысят зарплату в коммунальной сфере из-за нехватки работников

УФА, 18 января. /ТАСС/. Мэрия Уфы с февраля повысит зарплату трактористам, водителям и дорожным рабочим из-за нехватки кадров и проблем с уборкой снега. Предусмотрены доплаты за интенсивность труда, рост по некоторым категориям составит почти 40%, сообщил заместитель главы администрации города Марат Гайфуллин на совещании во вторник.

"В последнее время ощущается острая нехватка кадров рабочих специальностей, в первую очередь - это водители, машинисты, трактористы, дорожные рабочие - те, кто занят уборкой автомобильных дорог, тротуаров и остановочных пунктов. Так, заполнение вакансий по водителям-машинистам и дорожным рабочим составляет 60% от штатной численности, это объясняется низкой заработной платой. Для нормализации ситуации введена доплата за интенсивность труда, запланирован рост зарплаты для водителей-машинистов, трактористов с 5 разрядом почти на 40%, для дорожных рабочих 4 разряда - 25%. Таким образом, оплату труда водителей с учетом интенсивности удастся поднять до 60 тыс. рублей", - сообщил Гайфуллин.

Также в 2022 году запланирована закупка 88 единиц техники для уборки города. Кроме этого, выделены деньги для аренды снегоуборочной техники у коммерческих организаций после снегопадов, отметил чиновник.

Снегопады в январе привели к затруднению автомобильного движения на улицах города, сервис "Яндекс. Пробки" оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов ежедневно по утрам и вечерам. Пользователи соцсетей жалуются на плохую уборку улиц, которые сузились из-за не вывезенного снега.