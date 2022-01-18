{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Отец и сын, пропавшие под Мурманском после снегоходной прогулки, вышли на связь

По информации регионального главка МЧС, мужчине и ребенку медпомощь не нужна, у них сломался снегоход

МУРМАНСК, 18 января. /ТАСС/. Отец и его семилетний сын, пропавшие в понедельник после снегоходной прогулки в Печенгском муниципальном округе Мурманской области, вышли на связь. Об этом во вторник сообщили в региональном главке МЧС.

"Потерявшиеся вышли на связь, слышат снегоходы, определяются по месту. Состояние удовлетворительное, предварительно, в медицинской помощи не нуждаются, сломался снегоход. Спасатели следуют к ним", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о том, что мужчина 1975 года рождения со своим сыном 2014 года рождения уехали утром на снегоходе от поселка городского типа Никель к озеру Заяц и не вернулись, поступило в понедельник. Они должны были вернуться с наступлением темного времени суток, но это не произошло. В поисках участвовали спасатели в составе семи человек и шести единиц техники. Также были задействованы волонтеры.

Теги
РоссияМурманская область
В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 22%
При этом она на 15% ниже недельного эпидпорога
Читать полностью