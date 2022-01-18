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Приемная кампания в вузах начнется с 20 июня

О зачислении абитуриенты узнают 9 августа

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прием документов в российских вузах начнется с 20 июня, сообщили ТАСС на горячей линии Минобрнауки по вопросам поступления.

"Прием документов [пройдет] с 20 июня по 25 июля", - сообщил специалист. Там уточнили, что эти сроки определены для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ. О зачислении абитуриенты узнают 9 августа, добавили на горячей линии.

Согласно действующим правилам, абитуриенты могут подать документы для поступления четырьмя способами: очно, по почте, используя информационные системы вуза или суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

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