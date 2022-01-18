Гинцбург заявил, что эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет около 75%

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон" составляет около 75%, сообщил во вторник директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация <...> "Спутником Лайт", то 100% защита к "омикрону", - сказал он на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.