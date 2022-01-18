{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гинцбург заявил, что эффективность "Спутника V" против "омикрона" составляет около 75%

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" человек получает "100%-ную защиту от "омикрона"
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
Описание
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон" составляет около 75%, сообщил во вторник директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация <...> "Спутником Лайт", то 100% защита к "омикрону", - сказал он на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
Правозащитники пожаловались в Европейскую федерацию журналистов после блокировки RT в ФРГ
Они, в частности, просят принять меры по защите и восстановлению нарушенных прав журналистов и посодействовать в восстановлении работы канала
Читать полностью