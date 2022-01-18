В Новосибирской области увеличат количество купелей

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Более 30 купелей для крещенских купаний организуют в Новосибирской области, это на треть больше, чем в прошлом году. Рост числа мест для купания необходим, чтобы избежать появления несанкционированных иорданей, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"В текущем году запланировано открытие 33 купелей, все купели допущены для соответствующих мероприятий. Это больше, чем в прошлом году, в прошлом году их было 24. Увеличение купелей связано с потребностями населения. Сокращение количества купелей может привести к появлению несанкционированных (мест для купания), где мы не сможем обеспечить безопасность", - сказал Орлов.

Он уточнил, что, по оценкам ведомства, в купаниях примут участие 20 тыс. человек, в 2021 году их посетили 14 тыс. человек. Обеспечивать безопасность будут 500 спасателей, медиков и правоохранителей. Также глава ГУ МЧС по региону сообщил, что в случае, если спасатели выявят несанкционированную купель, они задействуют резервные силы для обеспечения безопасности людей, но передадут необходимые материалы правоохранителям для привлечения к ответственности организатора.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщали ТАСС, что температурные аномалии зафиксированы в регионах Западной Сибири в минувшие выходные и понедельник. В частности, в ночь на 17 января в Новосибирской области температура достигала 2,7 градуса выше нуля, это на 19,7 градуса выше средних многолетних значений. "Места купелей обследовались в основном за вчерашний день, большинство из них. Все купели допущены, толщина льда и его структура позволяют проводить мероприятия", - сказал Орлов.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение и в течение дня многие верующие по традиции окунаются в прорубь.