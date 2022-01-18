Забайкалье получит дополнительно 1,8 млрд рублей на возведение гидротехнических сооружений

ЧИТА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края заключило соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) о выделении региону более 1,8 млрд рублей на строительство до 2026 года гидротехнических сооружений (ГТС) для борьбы с паводками. Об этом во вторник сообщил министр природных ресурсов Забайкалья Сергей Немков на отчете по итогам работы министерства.

"Во исполнение перечня поручений президента России и благодаря приглашению Росводресурсов губернатором Забайкалья достигнуто понимание по вопросу финансирования. Дополнительно удалось добиться финансирования из федерального бюджета - более 1,835 млрд рублей на разработку ПСД и строительство ГТС и капитальный ремонт инженерных сооружений", - сказал Немков.

Благодаря дополнительным средствам планируется построить гидротехнические сооружения на реке Кие в Шилке, реке Алеур в Чернышевске и реке Хилок в селе Малета. Также власти отремонтируют защитные укрепления на реке Нерча в районе поселка Приисковый Нерчинского района.

Забайкалье ежегодно сталкивается с подтоплением паводками. Так, в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба достигла 5,9 млрд рублей.

В сентябре правительство РФ выделило Забайкалью 4,28 млрд рублей, большая часть средств была предусмотрена на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья. Еще 350 млн рублей пойдет на капитальный ремонт поврежденных стихией домов и квартир. Кроме того, в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание материальной помощи пострадавшим от паводков.